Суд отправил в СИЗО бывшего инженера "Адмиралтейских верфей" по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга в четверг заключил под стражу бывшего главного инженера ОА "Адмиралтейские верфи" Владимира Байкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при исполнении заказа Минобороны РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала судья Екатерина Березовская.

Вину в мошенничестве Байков не признал.

Ранее по этому же уголовному делу под домашний арест был отправлен бывший заместитель главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков. По версии следствия, Байков и Емельченков причастны к хищению почти 34 млн рублей, выделенных на строительство подводной лодки проекта 677.

В начале января Емельченкова выпустили из СИЗО и снова задержали в рамках расследования нового уголовного дела. Второе дело, как и первое, связано с проектированием модели подводной лодки. В ходе расследования первого дела было установлено, что Емельченков вместе с одним из руководителей компании АО "Новит про" Валерием Пшеничным и иными лицами необоснованно завысили стоимость госконтракта по разработке трехмерной модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 и похитили 100 млн рублей. Местонахождение денег обнаружить не удалось.

Емельченков был арестован в январе 2018 года. Вместе с ним суд отправил в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного, которого спустя месяц после этого обнаружили мертвым в камере. Причиной смерти предпринимателя СК считает самоубийство, расследование уголовного дела продолжается.

По данным официального сайта компании, группа компаний "Новит" оказывает проектно-конструкторские и консалтинговые услуги. Центральным предприятием является ЗАО "Новит про". АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную компанию) - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения РФ. На данный момент на верфи строятся три серии подводных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России, ледокол "Илья Муромец" и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ.