СМИ: украинские спецслужбы провели обыски в Николаевском морском порту

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры провели обыски в Николаевском морском торговом порту. Об этом в четверг агентству Украинские новости сообщил представитель Николаевского городского совета.

"Причиной обысков стало уголовное производство по факту хищения денежных средств в Николаевском филиале государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" при проведении ремонтных работ буксиров на суму более 20 млн гривен [$741 тыс.]", - говорится в сообщении издания.

Обыски прошли в бухгалтерии, отделе закупок и службе портовых операций.