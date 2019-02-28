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СМИ: украинские спецслужбы провели обыски в Николаевском морском порту

Причиной обысков стало уголовное дело по факту хищения средств в Николаевском филиале государственного предприятия "Администрация морских портов Украины"

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры провели обыски в Николаевском морском торговом порту. Об этом в четверг агентству Украинские новости сообщил представитель Николаевского городского совета.

"Причиной обысков стало уголовное производство по факту хищения денежных средств в Николаевском филиале государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" при проведении ремонтных работ буксиров на суму более 20 млн гривен [$741 тыс.]", - говорится в сообщении издания.

Обыски прошли в бухгалтерии, отделе закупок и службе портовых операций.

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