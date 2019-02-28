Депутата Госдумы Шеремета облили зеленкой во время приема граждан в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Один из посетителей напал на депутата Госдумы, член фракции "Единая Россия" Михаила Шеремета во время приема граждан, которые он проводил 27 февраля в своем родном городе Джанкое. Мужчина стал наносить депутату удары тростью и облил его зеленкой, сообщил ТАСС Шеремет.

"Гражданин совершил провокацию, я думаю, его просто использовали к пятилетию [Крымской весны]. Когда он зашел в кабинет, диалог ему был не нужен, и он устроил этот дебош, напал на меня, а когда приехал наряд полиции - на них, - сказал Шеремет. - Он <...> наносил удары, <...> кидал зеленку".

По его словам, правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения. Потасовка проходила при свидетелях, полиция получила аудио- и видеоматериалы.

Источник в силовых структурах Крыма сообщил ТАСС, что мужчина, которому около 40 лет, принес на прием майонезную банку с зеленкой и выплеснул содержимое на депутата. Собеседник добавил, что мужчина является инвалидом по зрению.