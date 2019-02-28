МВД Ингушетии возбудило дело в отношении директора фирмы за хищение 10 млн рублей

МАГАС, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления МВД по Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жительницы Северной Осетии, строительная фирма которой при реставрации башенного комплекса в Ингушетии нанесла непоправимый ущерб этому памятнику архитектуры, а сама директор присвоила незаконно более 10 млн рублей бюджетных средств, говорится в сообщении на сайте МВД по региону.

"31-летняя жительница Северной Осетии, являющаяся директором фирмы, выигравшей тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ, предоставив поддельные документы, подтверждающие квалификацию сотрудников, привлекла к выполнению работ обычных строителей, что привело к некачественному выполнению реставрации и нанесению непоправимого ущерба памятнику архитектуры. Кроме того, директор фирмы неправомерно завладела бюджетными средствами на сумму более 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

Каждый башенный комплекс в Ингушетии является родовым, относится к определенному тейпу (фамилии - прим. ТАСС), все они расположены преимущественно в горном Джейрахском районе республики, а также в Сунженском районе региона, и являются культурным наследием Ингушетии. Строительство башенных сооружений датируется 13-14 веками.