Адвокат Винника назвал содержание россиянина под стражей свыше 18 месяцев незаконным

АФИНЫ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Содержание россиянина Александра Винника под стражей в Греции свыше 18 месяцев является незаконным и нарушает греческую конституцию. Об этом заявила в четверг греческий адвокат россиянина Зои Константопулу на пресс-конференции, состоявшейся в Ассоциации адвокатов Афин, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Более 18 месяцев Александр Винник находится в тюрьме, что нарушает конституцию Грецию. В ней записан максимальный - 18 месячный - срок содержания в тюрьме без предъявления обвинения. Этот предел был нарушен в случае Винника. Он содержится под стражей нелегально и антиконституционно", - подчеркнула Константопулу.

По словам адвоката, ее подзащитный даже не знает, сколько еще ему предстоит находиться в тюрьме, так как никто не отвечает на его запросы.

Адвокаты показали журналистам на пресс-конференции фотографии изможденного Александра Винника в тюремной палате, а также представили серию документов, которые, по словам Константопулу, отражают "циничное и бесчеловечное отношение греческого правительства и других компетентных органов" к Александру Виннику. "Он заявил, что начинает голодовку, требуя, чтобы греческий суд его выслушал. Тогда суд принял решение о его экстрадиции во Францию, отказавшись его слушать. Александр Винник затем попросил, чтобы его выслушал министр юстиции, который будет принимать окончательное решение о его выдаче, но и там он не получил ответа", - сообщила Константопулу.

По ее словам, все запротоколировано, Винник несколько раз обращался в различные инстанции. При этом, указала адвокат, конституция Греции требует, чтобы ответы давались в течение 60 дней. "Но и в этот срок не были даны ответы", - подчеркнула она.

Адвокат отметила, что в последние два месяца Винник находится в больнице в режиме своеобразной изоляции, причем палата фактически является тюремной камерой. "Необходимое медицинское обследование его не проводится. Его жизнь и здоровье зависят от служащих, которые подвергают его жизнь опасности", - сказала она.

По ее словам, с июля позапрошлого года Винник ждет того, чтобы узнать, какой будет его судьба. "Были два решения Верховного суда Греции о выдаче россиянина в Россию, а также два решения - о выдаче в США и Францию, с которыми его ничего не связывает. Александр, тем не менее, содержится в тюрьме в режиме мучительного ожидания. Это пытка, недопустимая для человека", - подчеркнула адвокат.

Физическое измождение

Говоря о самочувствии подзащитного, Зои Константопулу обратила внимание на тот факт, что после более чем 90 дней голодовки Александр Винник сейчас весит всего 57 кг, потеряв около 30% своего веса. "Это исключительно тяжелое состояние здоровья с гематологическими осложнениями", - сказала адвокат, выразив мнение, что Винника "как будто подталкивают к тому, чтобы он умер".

"И самое плохое: два раза греческие тюремные власти сообщали Виннику о том, что существуют угрозы для его жизни. Последний раз его официально об этом информировали месяц назад полицейские из Службы безопасности столичной области Аттика", - добавила Константопулу.

Она считает "преступным поведение греческих властей", которые в таких условиях продолжают содержать Винника в тюрьме, когда есть угрозы его здоровью и даже жизни. "Есть все условия для выдачи Винника в его собственную страну - он является гражданином России, дал свое согласие на экстрадицию в РФ. Было решение салоникского суда первой инстанции, которое касалось выдачи его в Россию, а также два решения Верховного суда, которые это подтверждали", - подчеркнула адвокат.

Запросы со стороны США, России и Франции

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. 28 февраля 2019 года адвокаты Винника узнали, что власти Греции перевели россиянина из тюремной палаты в специализированную клинику, где ему попытаются оказать квалифицированную медицинскую помощь с целью выхода из голодовки.

Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, которые, по греческому законодательству, его могли держать под стражей без предъявления обвинения. В 6-й статье конституции Греции указано, что максимальный срок предварительного заключения не может превышать одного года в случае преступлений, а в исключительном случае этот срок может быть продлен по решению соответствующего судебного совета на шесть месяцев.