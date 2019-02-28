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Пожар на судах в Керченском проливе

Пожар на одном из танкеров в Черном море прекратился

На другом судне остался один источник огня

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Пожар на танкере "Канди" - одном из двух судов, которые загорелись в Черном море 21 января, - потух. На втором танкере, "Маэстро", зафиксирован один очаг пожара, сообщил ТАСС в четверг представитель спасательных служб Краснодарского края.

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Ранее сообщалось, что российские спасательные службы прекратили работу около горящих в Черном море танкеров, так как владелец отказался от их помощи.

"Один из танкеров - "Канди" уже не горит, пожар полностью потух. На "Маэстро" остался один источник огня - в вентиляционной трубе на верхней части палубы", - сказал собеседник агентства.

Пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.

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РоссияПожар на судах в Керченском проливе
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