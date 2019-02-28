СК инициировал передачу из полиции дела об избиении отставного генерала Бриндикова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и инициировать передачу уголовного дела из полиции по факту избиения в Москве генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В целях объективного полного и всестороннего расследования вопиющего случая нападения в Москве на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Москве организовать доследственную проверку, а также выйти с ходатайством перед надзорным органом о передаче уголовного дела, расследуемого органами полиции по данному факту, в производство следственных органов СК России", - сообщила Петренко.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что накануне вечером на Малой Никитской улице генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков подъехал на своем автомобиле к одному из зданий, однако ему загородил дорогу другой автомобиль. Генерал просигналил с просьбой пропустить, но водителю второй машины это не понравилось: он и его знакомый вышли из автомобиля и избили генерала, в результате чего он был госпитализирован. Полиция проводит проверку по данному факту.

Александр Бриндиков - бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ.