На российском судне в Пусане произошел пожар

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. Пожар произошел на российском рыболовном судне "Залив Ольга", стоящем на ремонте на заводе в порту Пусан (Южная Корея), пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.

"28 февраля в 15:20 владивостокского времени (08:20 мск) на рыболовном судне "Залив Ольга", флаг Россия, порт приписки Владивосток, судовладелец ПАО "Дальрыба", экипаж 29 человек, стоящем в ремонте на слипе судоремонтного завода в порту Пусан, в одном из помещений надстройки произошел пожар. В 16:08 владивостокского времени (09:08 мск) пожар ликвидирован силами береговой пожарной службы города Пусана", - сообщили в МСКЦ Владивосток.

Там уточнили, что погибших и пострадавших, загрязнения окружающей среды в результате пожара также нет. Уточняется наличие и характер повреждений, проводится расследование причин возгорания.

Ранее сообщалось, что в четверг в Пусане произошел инцидент с еще одним российским судном. Грузовое судно Seagrand, следовавшее под российским флагом, врезалось в мост. Судно и мост получили повреждения.