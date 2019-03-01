Протаранившее мост в Пусане российское судно было застраховано

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Российское грузовое судно Seagrand, врезавшееся в мост в южнокорейском портовом городе Пусан, было застраховано, сообщил в пятницу ТАСС представитель компании-оператора "Гранд Шиппинг".

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в четверг, никто не пострадал. Судно водоизмещением 6 тыс. т врезалось в участок между опорами моста, получив значительные повреждения и пробив в мосту дыру размером 5 на 5 м. Морская полиция эвакуировала аварийное судно, движение по мосту перекрыто.

"Все хорошо [с командой]. Обязательно отправим своего представителя на место. Судно было застраховано, представитель компании-страховщика также приедет на место", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, где именно было застраховано судно.

По факту инцидента следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. "По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.