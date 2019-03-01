СМИ: в России освободили японскую шхуну, капитан которой признал нарушения правил лова

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Российские власти освободили в пятницу задержанную японскую рыболовецкую шхуну, капитан которой признал нарушения правил лова в эксклюзивной экономической зоне РФ и внес установленный штраф. Об этом, как передает информационное агентство Kyodo, сообщило генеральное консульство Японии во Владивостоке.

По его данным, в настоящее время шхуна "Нисиномару-68" и весь ее экипаж направляются в свой порт базирования в префектуре Симанэ на главном японском острове Хонсю.

Как ранее сообщалось, 31 января российский сторожевой корабль сопроводил в Находку для проведения досмотра шхуну "Нисиномару-68", которая занималась промыслом краба в Японском море. По данным телеканала NHK, судно принадлежит рыболовецкой компании из города Идзумо (префектура Симанэ). Оно вышло в море 26 января, на его борту находились 10 человек, включая капитана.

Киодо также со ссылкой на генконсульство Японии во Владивостоке сообщало, что задержанные рыбаки здоровы, не испытывали проблем с продовольствием, водой и топливом.