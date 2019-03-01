В Приморье возбудили дело о халатности после самосуда родителей над школьным хулиганом

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено после инцидента в школе в приморском городе Большой Камень, где неделю назад хулиган пострадал от самовольно наказавших его родителей. Как сообщил ТАСС в пятницу представитель СУ СК РФ по Приморскому краю, задержанных по этому делу пока нет.

"Возбуждено второе уголовное дело, о халатности. Сейчас по нему никто не задержан, так как дело было возбуждено не в отношении кого-то, а по факту происшествия", - сообщил собеседник.

Ранее сообщалось, что следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело после причинения побоев 12-летнему школьнику, который обижал детей в школе в Большом Камне. Самостоятельно проучить хулигана решил один из родителей пострадавших детей.

Проверку начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона, который временно отстранил от обязанностей директора школы. Шкотовский районный суд в Приморском крае отказал в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего арест мужчине, наказавшему школьного хулигана.