Команда протаранившего мост в Пусане российского судна утверждает, что капитан был трезв

СЕУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Капитан российского судна Seagrand, врезавшегося в четверг в мост в южнокорейском портовом городе Пусан, управлял им трезвым. Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков, а таким утверждением выступили в ходе следствия члены команды.

"По их словам, капитан управлял судном трезвым, а принял [спиртное] уже после аварии, осознав всю бедственность положения", - отметил дипломат. В то же время, отметил он, следствие рассматривает и другие версии. Капитан задержан и находится в камере предварительного заключения в морской полиции порта.

Агентство Yonhap со ссылкой на источники в морской полиции в четверг распространило информацию, что концентрация алкоголя в крови капитана, имя которого не разглашается, составила 0,086 промилле при разрешенном уровне в 0,03 промилле.

Консул сообщил, что на судне есть вода, пища и все необходимое для жизнеобеспечения. "В этом смысле проблем нет", - отметил он. Экипаж Seagrand состоит из 15 человек, все они граждане России.

Представитель компании-оператора "Гранд Шиппинг" сообщил ТАСС, что судно было застраховано. Однако, по словам Быкова, если будет установлено, что капитан управлял сухогрузом в нетрезвом состоянии, в выплате страховки может быть отказано. "Если страховая не заплатит, судно арестуют, будет долгая история", - сказал консул.

Инцидент произошел в четверг, никто не пострадал. Судно водоизмещением 6 тыс. т врезалось в участок между опорами моста, получив повреждения и пробив в мосту дыру размером 5 на 5 метров. Морская полиция эвакуировала аварийное судно, движение по мосту было перекрыто.