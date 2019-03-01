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ABC: в Австралии три человека пострадали при утечке гидроксида натрия

Пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 1 марта. Три сотрудника производственного объекта, занимающегося разработками в сфере ядерной медицины в пригороде Сиднея Лукас Хайтс, пострадали в результате утечки химического вещества. Об этом в пятницу сообщила телерадиокорпорация ABC со ссылкой на представителя Австралийской организации по ядерной физике и технологиям.

По его данным, все пострадавшие были доставлены в больницу. Как информировал телеканал, разлившееся вещество является гидроксидом натрия. Попав на кожу, оно может вызвать серьезные ожоги, уточняет ABC.

Представитель Австралийской организации по ядерной физике и технологиям подчеркнул, что инцидент произошел в здании, не имеющем отношения к исследовательскому ядерному реактору OPAL, который также расположен в Лукас Хайтс и является единственным ядерным реактором в стране.

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