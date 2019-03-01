Директор лесничества в Забайкалье подозревается в организации незаконной рубки леса

ЧИТА, 1 марта. /ТАСС/. Полиция установила причастность директора одного из лесничеств Забайкальского края к организации незаконных рубок леса на сумму около 10 млн рублей. Возбуждены уголовные дела, сообщается в пятницу на сайте регионального УМВД.

"Установлено, что подозреваемая (директор филиала КГСАУ Тунгокоченского района - прим. ТАСС) под видом санитарной вырубки леса, используя подложные документы о необходимости проведения лесооздоровительных мероприятий, организовала незаконную рубку лесных насаждений. В результате было заготовлено более 3 тыс. кубометров древесины различных пород на сумму около 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемая, по мнению полиции, также присвоила и продала талоны на 1 тыс. л топлива общей стоимостью около 50 тыс. рублей. Вырученные средства женщина потратила по своему усмотрению.

В доме и на работе подозреваемой проведены обыски, она арестована. Возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ "Присвоение" и "Незаконная рубка лесных насаждений".

Это не первое подобное дело в Забайкалье с начала года. В феврале полиция в регионе установила причастность лесничего к незаконной рубке 300 деревьев общей стоимостью около 2 млн рублей.

По данным Министерства природных ресурсов Забайкальского края, ущерб от незаконной вырубки леса в регионе с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей. Увеличивается и объем незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тыс. кубометров, а в 2018 году - уже 52,6 тыс.