Уголовное дело возбудили после гибели сотрудника ДПС в Гагаринском тоннеле в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудника ДПС в результате ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Вечером 28 февраля водитель машины Lexus при въезде в Гагаринский тоннель нарушил правила дорожного движения и врезался в стоящий на обочине служебный автомобиль ДПС, внутри которого находились инспекторы. В результате один из них погиб. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказала Иванова.

Водитель автомобиля задержан, во время допроса он признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.