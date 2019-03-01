Одного из пострадавших при сходе лавины в Карачаево-Черкесии доставили в Москву

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Один из пострадавших при сходе лавины на хребте Дукка в Карачаево-Черкесии доставлен в Москву, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Зеленчукского района республики.

Инцидент произошел днем 28 февраля. В результате погиб один человек, двое, в том числе директор казначейства банка "ФК Открытие" Дмитрий Орлов, попали в реанимацию. Всего в районе происшествия находились восемь человек.

"В больнице сейчас находится один человек, он в тяжелом состоянии в реанимации, его нельзя перевозить, ему оказывается вся необходимая помощь. Второго перевезли в Москву на вертолете [из местной больницы], он транспортабельный", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка.