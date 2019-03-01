Из-за аварии в центре Петербурга без отопления остались 13 зданий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Тринадцать зданий остались в 7-градусный мороз без отопления из-за прорыва теплотрассы на улице Караванной в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании "Теплосети Санкт-Петербурга".

"В 03:40 мск поступило сообщение о технологическом нарушении на трубопроводе по адресу Караванная улица, дом 1", - сказали в пресс-службе.

Дом по адресу улица Караванная, 1 построен в 1880-1882 годы, он находится в списке вновь выявленных объектов, представляющих культурную ценность. В здании расположен бизнес-центр "На Караванной". В компании отметили, что в случае повреждения какого-либо имущества, ущерб владельцам будет возмещен. "Гражданская ответственность за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ", - уточнили в пресс-службе.

В компании добавили, что сейчас на месте обеспечены меры безопасности и специалисты уже приступили к ремонту. "Планируемое время устранения нарушения - 17:00 мск. Горячее водоснабжение в зданиях сохранено. В целях безопасности движение по улице Караванная частично ограничено", - сообщили в пресс-службе.