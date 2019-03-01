Житель Калининграда нанял эвакуатор для угона чужого автомобиля

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Житель Калининграда воспользовался услугами эвакуатора, чтобы угнать чужой автомобиль, который намеревался сдать в металлолом. Угонщик задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления.

С заявлением об угоне в полицию обратилась владелица автомобиля, который долгое время стоял на парковке возле ее дома без аккумулятора и сигнализации с пустым бензобаком.

"Чтобы украсть транспортное средство, злоумышленник обратился к услугам эвакуатора, с помощью которого подозреваемый доставил автомобиль в ближайший пункт приема металлолома", - говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой УМВД.

Личность угонщика установлена, он задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.