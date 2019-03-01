Школьница умерла в приемном покое психиатрической больницы под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. СК проводит проверку после смерти 15-летней девочки в приемном покое психиатрической больницы под Калининградом. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель управления Наталья Гацко.

"По факту смерти девочки проводится проверка. На место происшествия выезжал следователь, назначен ряд экспертиз", - сказала Гацко.

Собеседница подтвердила информацию СМИ о том, что 11 февраля девочку доставили в Центральную районную больницу города Гусева, затем перевели в нейрохирургическое отделение Детской областной больницы в Калининграде, 20 февраля - в психиатрический диспансер в областном центре, а затем в психиатрическую больницу в поселке Прибрежный. Ребенок умер при оформлении документов в приемном покое лечебного учреждения 21 февраля, добавила собеседница агентства.