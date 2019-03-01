В Петербурге мужчина пострадал в результате стрельбы на набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга пострадал в результате стрельбы, устроенной неизвестными на Октябрьской набережной в Невском районе города. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, были задержаны три человека.

"В полицию 1 марта поступила телефонограмма о госпитализации 42-летнего гражданина <...> Мужчина пояснил, что, находясь на Октябрьской набережной у одного из кафе, неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в него. Сотрудниками полиции по указанному адресу были задержаны трое граждан в возрасте 29, 33 и 21 года", - сказали в управлении.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.