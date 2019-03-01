В здании возле Савеловского вокзала в Москве произошел пожар

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Административное здание, находящееся на реконструкции, загорелось на севере столицы на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Складочная, д. 1. По данному адресу выехали пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в отдельно стоящем и находящемся на реконструкции здании происходило загорание утеплителя на общей площади около 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, загорание в настоящее время локализовано, до прибытия пожарных эвакуировано 20 человек.

По данным корреспондента ТАСС, в районе Савеловского вокзала из-за пожара наблюдается густой дым, который проник и на станцию метро "Савеловская".