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В Москве в отношении пенсионерки завели уголовное дело за незаконный оборот оружия

Сотрудники полиции обнаружили у женщины пистолет 1935 года выпуска и восемь патронов к нему

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пенсионерка хранила в своей квартире в центре Москвы пригодный для стрельбы боевой пистолет "Браунинг" 1935 года выпуска, а также боеприпасы к нему. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий обследовали квартиру москвички 1951 года рождения, расположенную на Верхней Сыромятнической улице. Там был найден пистолет "Браунинг" 1935 года выпуска, а также восемь патронов к нему калибра 6,35 мм. Экспертиза показала, что оружие и боеприпасы пригодны к стрельбе", - сказал собеседник агентства.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Она находится под подпиской о невыезде.

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