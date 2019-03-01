В ХМАО задержаны члены террористической ячейки, планировавшие теракты

ТАСС, 1 марта. Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Ханты-Мансийском автономном округе членов террористической ячейки, которые планировали серию терактов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Подразделениями по противодействию экстремизму МВД России совместно с управлением ФСБ России по ХМАО пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандитским подпольем на Северном Кавказе", - сказала Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что участники ячейки, соблюдая правила конспирации, проводили встречи на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка. Также они планировали взрывы в местах массового скопления людей, отметила представитель МВД.

Волк уточнила, что 1 и 15 февраля удалось задержать двоих подозреваемых, при личном досмотре у одного из которых изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса снято самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. "В ходе обыска обнаружены и изъяты взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 гр в тротиловом эквиваленте", - сказала она. По ее словам, позже был задержан еще один участник террористической группы, у которого изъяты патроны, пистолет Макарова и фотография руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО. В МВД считают, что на него планировалось покушение.

Все задержанные заключены под стражу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают иных участников и пособников террористической ячейки, а также дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.