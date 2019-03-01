{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В летевшем из Петербурга в Махачкалу самолете умерла пассажирка

Женщина страдала онкоболезнью

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Пассажирка скончалась в четверг на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу самолета авиакомпании "Победа", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

"Подтверждаем, что вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург - Махачкала скончался пассажир, следующий с сопровождением. По предварительным данным, пассажир страдал серьезным заболеванием", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Дагестана, скончавшийся пассажир - 41-летняя женщина, которая страдала онкоболезнью и была на лечении в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДагестан
В Петербурге эвакуировали почти десять школ из-за сообщений о минировании
Сообщения о лжеминировании различных объектов города поступали всю прошлую и текущую недели
Читать полностью