В летевшем из Петербурга в Махачкалу самолете умерла пассажирка

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Пассажирка скончалась в четверг на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу самолета авиакомпании "Победа", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

"Подтверждаем, что вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург - Махачкала скончался пассажир, следующий с сопровождением. По предварительным данным, пассажир страдал серьезным заболеванием", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Дагестана, скончавшийся пассажир - 41-летняя женщина, которая страдала онкоболезнью и была на лечении в Санкт-Петербурге.