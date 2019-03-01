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В Петербурге эвакуировали почти десять школ из-за сообщений о минировании

Сообщения о лжеминировании различных объектов города поступали всю прошлую и текущую недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Учащиеся и сотрудники почти десятка школ в Петербурге эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проходят эвакуации. Пока примерно в десяти школах. Причина та же - сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства.

В администрации Кировского района Петербурга ТАСС сообщили, что экстренные меры затронули школы №504, №277 и №248.

"Поступил ряд угроз о минировании", - добавили в пресс-службе администрации. Также эвакуация проходит в нескольких учебных заведениях Красногвардейского района Петербурга.

Сообщения о лжеминировании различных объектов Петербурга поступали всю прошлую и текущую недели за исключением выходных дней. В частности, были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых вновь оказался университет ИТМО. Эвакуация также прошла в десятках торговых центров города, в четверг из-за угрозы были эвакуированы сотрудники и посетители Эрмитажа. Накануне эвакуация прошла в нескольких школах и торговых центрах города, все сообщения оказались ложными.

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