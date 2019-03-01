Обвинения капитану судна Seagrand могут предъявить в Южной Корее 2 марта

СЕУЛ, 1 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Полиция в субботу может официально предъявить обвинения капитану российского судна Seagrand, врезавшегося 28 февраля в мост в портовом городе Пусан. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков.

"Обвинение еще не предъявлено. Мы просили полицию проинформировать, если это случится", - сказал консул. По его словам, в соответствии с законом у правоохранителей есть на это 48 часов с момента задержания подозреваемого. Таким образом, самое позднее, когда россиянину могут быть предъявлены обвинения, - вечер субботы.

Кроме того, консул сообщил, что на судне есть вода, пища и все необходимое для жизнеобеспечения. "В этом смысле проблем нет", - отметил он.

Быков также отметил, что следствие придерживается версии, что капитан был пьян, когда управлял судном, несмотря на заверения членов экипажа в обратном. По словам моряков, он командовал сухогрузом трезвым, а спиртное выпил уже после аварии. Капитан в настоящее время находится в камере предварительного заключения в морской полиции порта.

Представитель компании-оператора "Гранд Шиппинг" сообщил ТАСС, что судно было застраховано.

В четверг российское судно Seagrand водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в участок между опорами моста, получив повреждения и пробив в мосту дыру размером 5 на 5 м. Перед этим, отходя от причала, судно поцарапало пришвартованную рядом яхту. Экипаж состоит из 15 человек, все они граждане России. В результате инцидента никто не пострадал.

После аварии агентство Yonhap со ссылкой на источники в морской полиции сообщило, что концентрация алкоголя в крови капитана составила 0,086 промилле при разрешенном уровне в 0,03 промилле.