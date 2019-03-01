За год СК возбудил около 100 новых уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ за минувший год возбудил около 100 новых уголовных дел по фактам преступлений на юго-востоке Украины. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллеги ведомства по итогам работы за 2018 год.

"Не оставались в стороне мы и от событий на юго-востоке Украины, от той трагедии, которая там происходит. Следственный комитет с 2014 года возбудил 307 уголовных дел, по которым привлекаются к уголовной ответственности 150 лиц, в числе которых высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины", - сказал глава СК.

По состоянию на январь 2018 года Следственным комитетом было возбуждено 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине.

Ранее глава управления ГСУ СК России по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Григорий Прозукин сообщал, что среди привлеченных к ответственности за данные преступления значатся 73 должностных лица Вооруженных сил Украины, из них 20 относятся к высшему военному руководству. В частности, министр обороны Украины Степан Полторак и четыре его заместителя, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко и три его заместителя, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, командующий Нацгвардией Украины Юрий Аллеров. Также фигурантами уголовных дел стали командиры сухопутных и десантных войск, командующий Силами специальных операций Украины, командующий Военно-воздушными и морскими силами Украины, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.