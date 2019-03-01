В Саратове главу и бухгалтера управляющей компании осудили за мошенничество

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Суд вынес приговор директору и главному бухгалтеру саратовской управляющей компании "Люксжилсервис", они признаны виновными в хищении более 30 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд назначил бывшему директору управляющей компании 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей, а главному бухгалтеру - 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

"Директор управляющей компании и главный бухгалтер признаны виновными по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). С 2012 по 2017 годы директор управляющей компании, обслуживающей более 50 многоквартирных домов, в которых проживали 12 тыс. жителей, совершал различные мошеннические финансовые операции с деньгами, поступавшими в качестве оплаты за коммунальные услуги. По его указанию главный бухгалтер составляла договоры беспроцентных займов о предоставлении ему свыше 30 млн рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что мужчина, получив эти деньги, заключил договоры по уступке прав в пользу организации, которая в последующем прекратила свою деятельность. Таким образом, деньги жильцов были присвоены мошенниками.