СК добился возмещения ущерба от преступлений на 73 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ добились в прошлом году возмещения ущерба в ходе предварительного следствия и доследственных проверок на 73 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллеги ведомства по итогам работы за 2018 год.

"В 2018 году в ходе производства предварительного следствия и процессуальных проверок, проведенных следователями Следственного комитета, потерпевшим возмещено более 73 млрд рублей", - сказал Бастрыкин.

Глава ведомства отметил, что в 2006 году этот показатель составлял менее 3%, сейчас - 35%.

Кроме того, в прошлом году в рамках уголовных дел арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 41 млрд рублей. В 2018 году следователями СК направлено в суды более 101 уголовного дела.

Всего за восемь лет работы Следственного комитета следователи возместили государству и потерпевшим от преступлений ущерб на сумму более 272 млрд рублей.

В заседании коллегии СК принимают участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД России Владимир Колокольцев и заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь.