СК: адвокаты стали третьими в списке лиц с особым статусом, обвиняемых в коррупции

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Адвокаты заняли в 2018 году третье по численности место среди лиц с особым правовым статусом, привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные преступления.

"К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 505 лиц, обладающих особым правовым статусом, - сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенной коллегии СК по итогам работы за 2018 год. - Среди них 158 глав муниципальных образований, 110 депутатов органов местного самоуправления, 10 депутатов законодательных органов субъектов РФ, 75 адвокатов, 61 член избирательной комиссии, 59 следователей (органов внутренних дел и СК), 12 прокуроров и четыре судьи".

Всего с 2011 года (когда СК был сформирован как самостоятельный орган) СК направил в суд уголовные дела в отношении более 8,5 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом. Так, в 2017 году, согласно статистике СК, к уголовной ответственности были привлечены порядка 600 лиц с особым правовым статусом (более 300 депутатов и выборных глав муниципального образования, девять депутатов региональных парламентов, главы местного самоуправления, следователи, судьи).

За предыдущие шесть лет - с 2011 по 2016 год - СК привлек к уголовной ответственности за коррупцию 1,256 тыс. глав муниципальных образований, 1,315 тыс. депутатов органов местного самоуправления, 459 следователей и руководителей следственных органов, 369 адвокатов, 94 прокурора, 73 депутата региональных законодательных собраний и 26 судей.