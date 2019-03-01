СК в 2018 году раскрыл 5 тыс. преступлений, совершенных до его создания

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России в 2018 году раскрыл свыше 5 тыс. преступлений прошлых лет, совершенных еще до создания ведомства.

Как сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на расширенной коллеги ведомства, "в результате усилий следователей и следователей-криминалистов следственных органов Следственного комитета и применения новейших методик криминалистического сопровождения следствия раскрыто 5233 преступления прошлых лет".

"В их числе 445 убийств, 201 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, более 280 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, 1562 иных тяжких и особо тяжких преступления", - отметил он.

"Так, в Воронежской области раскрыто убийство шестилетней девочки, совершенное 13 лет назад; в Вологодской области осуждена преступная группа, за убийства и мошенничества, совершенные 20 лет назад; в Липецкой области суд приговорил обвиняемых к длительным срокам за двойное убийство 15-летней давности; в Пермском крае предстали перед судом местные жители, обвиняемые в убийстве своего знакомого, совершенном 14 лет назад; в Волгоградской области задержан мужчина по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году", - привел Бастрыкин примеры.

При создании СК в 2007 году от прокуратуры было принято более 200 тыс. нераскрытых уголовных дел. Динамичное развитие криминалистических подразделений Следственного комитета позволило это число существенно сократить. За время работы СК раскрыто более 70 тыс. преступлений прошлых лет.