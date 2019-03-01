Ространснадзор начал расследование происшествия с российским судном Seagrand в Пусане

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ространснадзор приступил к расследованию инцидента с российским судном Seagrand, врезавшимся 28 февраля в мост в городе Пусан. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наши инспекторы уже приступили к расследованию случившегося. В настоящее время идет сбор информации, сведений по данному происшествию. Как только все будет собрано и проанализировано, так и будет квалифицирован этот случай - либо авария, либо инцидент", - рассказали в Ространснадзоре.

Российское судно Seagrand водоизмещением 6 тыс. тонн 28 февраля врезалось в участок между опорами моста, получив значительные повреждения и пробив в мосту дыру размером 5 на 5 метров. Перед этим, отходя от причала, судно поцарапало пришвартованную рядом яхту. Экипаж состоит из 15 человек, все они граждане России. Морская полиция эвакуировала аварийное судно, движение по мосту перекрыли.

Ранее консул РФ в Пусане Роман Быков сообщил ТАСС, что местная полиция в субботу может официально предъявить обвинения капитану Seagrand. Он отметил, что следствие придерживается версии, что капитан был пьян, когда управлял судном, несмотря на заверения членов экипажа в обратном. По словам моряков, он командовал сухогрузом трезвым, а спиртное выпил уже после аварии. Капитан в настоящее время находится в камере предварительного заключения в морской полиции порта.