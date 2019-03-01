В Москве подросток отобрал у шестиклассника смартфон за 92 тыс. рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Школьник напал с ножом на ученика своей школы в Москве и отобрал у него телефон стоимостью 92 тыс. рублей, в настоящий момент правонарушитель задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД.

Инцидент произошел на улице Академика Анохина 28 февраля. Ученик 8-го класса одной из школ, угрожая ножом, отобрал у шестиклассника дорогостоящий смартфон и скрылся. "Материальный ущерб составил около 92 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Правонарушителя вскоре удалось задержать. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия").

Источник в правоохранительных органов уточнил, что у ребенка был похищен iРhone последней модели.