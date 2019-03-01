Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

ТАСС, 1 марта. ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в пятницу в Балахнинском районе Нижегородской области, в результате аварии шесть человек получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

"По предварительным данным, водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "ЛиАЗ". В результате ДТП пострадали два человека, находившихся в Chevrolet, и четыре пассажира автобуса. Никто не госпитализирован", - отметил собеседник агентства.

В связи с ДТП проводится проверка.