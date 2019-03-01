Неизвестные устроили стрельбу на улице в Нижнем Новгороде

ТАСС, 1 марта. Неизвестные устроили стрельбу на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

"Была стрельба на улице Тонкинской. В настоящее время устанавливаем, из какого типа оружия она велась и кем", - сказала собеседница агентства.

По факту происшествия проводится проверка.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрельба из травматического оружия была открыта возле здания школы, предполагаемые виновники происшествия уже задержаны. По его словам, это была так называемая местная разборка, пострадавших среди прохожих, коллектива и учащихся школы нет.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в администрации школы, обстановка в учебном заведении спокойная.

В новость были внесены изменения (12:43 мск) - добавлен комментарий источника.