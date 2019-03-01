В Великом Новгороде возбудили дело против мужчины, избившего сотрудников скорой помощи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело против 28-летнего новгородца, который избил бригаду скорой помощи, приехавшую к нему на вызов. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры Новгородской области.

"Прокуратура Великого Новгорода признала законными и обоснованными постановления органа дознания регионального УМВД России о возбуждении уголовных дел в отношении 28-летнего новгородца", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений").

Ранее ТАСС сообщал о том, что 27 февраля в Великом Новгороде 28-летний мужчина избил врача, санитара и водителя скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. В результате инцидента врач бригады получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа, санитар - перелом руки, а водитель - ушиб грудной клетки.