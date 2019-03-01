Три человека погибли в ДТП под Костромой

КОСТРОМА, 1 марта. /ТАСС/. Три человека погибли, один госпитализирован в результате столкновения "ГАЗели" и Renault Megane в Павинском районе Костромской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области.

"Сотрудники ГУ МЧС по Костромской области участвовали в деблокировке пострадавших. Три человека погибли, один госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

На месте аварии работают подразделения Павинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД, бригады скорой помощи.