{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП под Костромой

Еще один пострадал

КОСТРОМА, 1 марта. /ТАСС/. Три человека погибли, один госпитализирован в результате столкновения "ГАЗели" и Renault Megane в Павинском районе Костромской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области.

"Сотрудники ГУ МЧС по Костромской области участвовали в деблокировке пострадавших. Три человека погибли, один госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

На месте аварии работают подразделения Павинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД, бригады скорой помощи.

Теги
РоссияКостромская область
Сотрудник ФСИН погиб во время пожара в оружейной комнате в колонии под Тулой
Еще один человек пострадал
Читать полностью