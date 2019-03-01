В результате конфликта у здания школы в Нижнем Новгороде пострадал человек

ТАСС, 1 марта. Один человек пострадал в результате конфликта группы людей возле общеобразовательной школы №121 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в приемной заместителя губернатора Нижегородской области по безопасности.

Ранее в пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщали, что неизвестные устроили стрельбу на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде. Конфликт произошел у школы №121, по данным сотрудников правоохранительных органов, стрельба велась из травматического оружия.

"Поступила информация о том, что двое неустановленных людей пытались прорваться в здание школы, но были остановлены охраной. Есть один раненый. Детали произошедшего устанавливаются", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава, пострадавший получил ушиб плеча и отказался от госпитализации. "В результате происшествия в Канавинском районе Нижнего Новгорода пострадал один человек. Бригада Центра медицины катастроф на месте провела осмотр пострадавшего и констатировала ушиб левого плеча в результате применения травматического оружия. Пострадавший от госпитализации отказался", - сказали в министерстве.

По факту происшествия проводится проверка.

В новость были внесены изменения (13:17 мск) - добавлены подробности.