Задержан четвертый участник конфликта со стрельбой возле школы в Нижнем Новгороде

ТАСС, 1 марта. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали еще одного участника конфликта со стрельбой из травматического оружия, который произошел в пятницу возле школы № 121 в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что возле школы днем в пятницу была открыта стрельба из травматического оружия. Трех участников конфликта задержали в школе, куда они пытались пройти. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

"Задержана автомашина, за рулем которой находился один из участников конфликта, предположительно произведший выстрел. Травматический пистолет изъят, мужчина доставлен в ОВД", - отмечается в сообщении.

В связи с ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.