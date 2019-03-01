Прокуратура проверит законность задержания завполиклиники в Кирове после гибели ребенка

КИРОВ, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области начала проверку законности задержания заведующей поликлиники в Кирове по делу о халатности, возбужденном после гибели трехлетней девочки в запертой квартире. Об этом в пятницу сообщается на сайте областной прокуратуры.

20 февраля в Кирове было обнаружено тело трехлетней девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома без присмотра на неделю без еды и воды, ребенок погиб, предположительно, от обезвоживания. Тело девочки нашла в квартире бабушка. Мать арестована по обвинению в убийстве с особой жестокостью, возбуждено также уголовное дело о халатности работников органов профилактики и здравоохранения, поскольку ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.

27 февраля задержана заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ "Кировская клиническая больница № 7 имени В. И. Юрловой" в городе Киров. На следующий день ее освободили.

"28 февраля 2019 года заведующая детской поликлиникой при отсутствии оснований для избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу была освобождена из изолятора временного содержания. Прокуратура Кировской области проводит проверку соблюдения органами следствия конституционных прав граждан связи с задержанием следователем регионального СУ СК заведующей детской поликлиникой в городе Кирове по подозрению в халатности", - говорится в сообщении.

Результаты расследования уголовного дела и проводимой проверки находятся на личном контроле прокурора Кировской области, уточнили в ведомстве.