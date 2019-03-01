Российские юристы выехали в Турцию для помощи морякам арестованного судна Streamline

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Российские юристы выехали в Стамбул, чтобы помочь экипажу арестованного судна Streamline ускорить процесс выплаты долгов по зарплате, сообщил в пятницу ТАСС технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. На борту находятся девять россиян, которые не получают зарплату с начала июня. Судовладелец - турецкая компания Аkса Shipping - задолжала экипажу более $120 тыс. Моряки наняли адвоката, чтобы добиваться выплат в судебном порядке.

"В Турцию сейчас выехали российские юристы. Судно и так арестовано, но они задержат проведение на нем каких-либо торговых операций до полного погашения долгов морякам. Тогда репатриируют экипаж", - сказал Рубцов.

Ранее сообщалось, что судовладелец отказал капитану судна Бахману Багирову в репатриации. В пятницу Багиров вновь подал рапорт с просьбой о замене с выплатой зарплаты, так как находится на борту больше 10 месяцев.

Судно Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), было продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня 2018 года. Стамбульский суд 17 июня наложил на него арест, рассмотрение вопроса о возможном снятии ареста назначено на 2 апреля.