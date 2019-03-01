Минприроды: однозначного решения по судьбе животных из "китовой тюрьмы" в Приморье нет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ сформулировало ряд предложений по решению судьбы животных из "китовой тюрьмы" в Приморье и направит их президенту Владимиру Путину, однозначного решения пока нет.

Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"Варианты решения судьбы животных с учетом фактов следствия, Росрыболовства, привлеченных экспертов сформированы и будут направлены главе государства. Однозначной позиции ученых пока нет. Объективно надо признать, что нет и практического опыта выпуска таких животных, тем более в таком количестве. Задача крайне сложная, хотя все понимают, что из "китовой тюрьмы" животных надо освобождать", - сказали в пресс-службе.