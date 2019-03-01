Начальник управления самарского ПАО "Кузнецов" подозревается в коммерческом подкупе

САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Начальник управления по строительству и капитальному ремонту крупнейшего предприятия России по авиационному и космическому двигателестроению ПАО "Кузнецов" подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления (в промышленности) по строительству и капитальному ремонту ПАО "Кузнецов", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Коммерческий подкуп")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 февраля 2019 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил от менеджера одной из подрядной организации коммерческий подкуп в размере 500 тыс. рублей за беспрепятственное согласование вопроса о смене производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией по договору.

ПАО "Кузнецов" является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике.