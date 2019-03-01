СК возбудил уголовное дело после скандала с жильем для детей-сирот в Калмыкии

ТАСС, 1 марта. Следственные органы по итогам проверки информации движения Общероссийский народный фронт о махинациях при строительстве жилья для детей-сирот в Калмыкии возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество". Об этом говорится в сообщении СК РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации Общероссийского народного фронта о махинациях при строительстве жилья для детей-сирот в Калмыкии. Как выяснили активисты движения, дома строились по цене, которая в несколько раз превышает рыночную, сироты не могут получить жилье на протяжении нескольких лет.

"В результате проведенной процессуальной проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии при освоении бюджетных средств при строительстве жилых домов для сирот. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, должностные лица министерства, злоупотребив полномочиями, при подготовке документации для строительства домов для детей-сирот необоснованно завысили цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Это повлекло завышение цены трех государственных контрактов в пользу подрядной организации, в результате бюджету республики был причинен ущерб в размере около 10 млн рублей.

Руководство подрядной организации ООО "Грэйд" с мая по декабрь 2018 года включило в акты приемки-стоимости выполненных работ заведомо ложные сведения, послужившие основанием для перечисления более 16 млн рублей из бюджета. Эта сумма превышала фактическую стоимость выполненных работ примерно на 10 млн рублей. Деньги фактически были похищены путем обмана, в результате республике был причинен имущественный вред в особо крупном размере.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, изымается документация, назначены строительная и другие необходимые экспертизы. Глава Калмыкии Алексей Орлов в пятницу уволил министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Кирилла Ботова и заместителя председателя правительства региона Геннадия Бадинова за отсутствие контроля при строительстве домов для детей- сирот.