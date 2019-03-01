В Швеции взяли под стражу подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

СТОКГОЛЬМ, 1 марта. /ТАСС/. Окружной суд Стокгольма удовлетворил в пятницу ходатайство прокуратуры о взятии под стражу подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом говорится в пресс-релизе судебной инстанции.

"Окружной суд сегодня принял решение о взятии под стражу человека, подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против Швеции в период с 27 июля 2017 года по 26 февраля 2019 года в Стокгольме", - отмечается в сообщении.

Прокуратура должна представить обвинения не позднее 15 марта 2019 года. "Если срок расследования недостаточен, прокурор может потребовать продления срока. В этом случае суд должен будет рассмотреть вопрос о предоставлении продления", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый отрицает свою вину. 45-летний мужчина, которого подозревают "в незаконной разведывательной деятельности против Швеции", был задержан на встрече в ресторане в центре Стокгольма. Как считает полиция безопасности Швеции СЕПО, он "был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием". Предполагается, что задержанный занимался разведывательной деятельностью по крайней мере с 2017 года. Если его вина будет доказана, ему грозит от шести месяцев до четырех лет тюремного заключения.

Мужчина работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для иностранной разведки. Как сообщает газета Dagens Nyheter, у него четверо детей, он родился в королевстве и является подданным Швеции.

У мужчины есть собственная компания, которая занимается проектами по моделированию трафика, программированию мобильных телефонов и моделированию компьютерных вирусов. Кроме того, мужчина занимался наукой и публиковал свои работы в научных журналах. Ранее был осужден условно и приговорен к с общественным работам за нападение.