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Роскосмос: задержанный в Миассе не был сотрудником ракетного центра им. В. П. Макеева

Эту информацию ранее не опровергли и не подтвердили в правоохранительных органах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Задержанный в Государственном ракетном центре (ГРЦ) имени академика В. П. Макеева не является сотрудником этого предприятия, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее источник в силовом ведомстве сообщил ТАСС о задержании в Миассе правоохранителями сотрудника военной приемки, который закреплен за одним из оборонных предприятий. Некоторые местные СМИ утверждали, что он является сотрудником ГРЦ Макеева. В правоохранительных органах эту информацию не опровергали и не подтверждали. Собеседник агентства уточнил, что задержание происходило в городе, а не на предприятии.

"Задержанный на ГРЦ Макеева не являлся сотрудником предприятия", - отметили в госкорпорации.

ГРЦ имени академика В. П. Макеева - головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения, один из ведущих отечественных научно-конструкторских центров по разработке ракетно-космической техники.

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