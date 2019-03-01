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В дагестанском селе горят 15 домов

Общая площадь составляет 2 тыс. 500 кв метров

ТАСС, 1 марта. Пожар произошел в дагестанском селе Тисси-Ахитли, горят 15 домов, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах

"В селе Тисси-Ахитли произошел пожар в одном из домов и перешел на соседние, в общей сложности горят около 15 домов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что общая площадь составляет 2 тыс. 500 кв метров.

"Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на 15 частных домов. Предварительно площадь пожара составляет 2 тыс. 500 кв метров", - сказал представитель МЧС.

В ведомстве добавили, что экстренные службы эвакуируют жителей села, которое находится в труднодоступном месте. "В превентивных целях проводится эвакуация жителей"- сказал собеседник агентства.

Данных о пострадавших нет.

 

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