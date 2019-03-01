Жители горящего села в Дагестане носят воду из реки в километре от места пожара

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Жители горящего села в Цумадинском районе Дагестана села Тисси-Ахитли носят воду из ближайшей реки, которая находится примерно в километре от места пожара, сообщил ТАСС в пятницу глава региона Анваргаджи Вечедов.

"Воду носят из реки, расстояние до реки примерно около один км", сказал он. Всего в тушении пожара задействовано около тысячи человек, подавляющее большинство местное население.

По словам главы села Сайгидгусена Магомедова, люди выстроились в 10 рядов, чтобы передавать воду для тушения.

Всего в селе, где горит около 20 домов, проживают 300 человек. По данным местных властей, в тушении пока участвуют три пожарных расчета, на место едут пожарные из соседних районов.