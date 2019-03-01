В Петербурге завершен ремонт теплотрассы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонт теплотрассы в центре города, из-за которой в пятницу 13 домов остались без тепла при температуре воздуха минус 7 градусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы по адресу улица Караванная, дом 1", - сказали в пресс-службе.

Изначально ремонт планировали завершить к 17:00 мск, однако в ходе работ был выявлен еще один ненадежный участок трубопровода, который также было решено заменить.

"В настоящий момент обеспечение теплоснабжением осуществляется в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в компании сообщили, что в случае повреждения какого-либо имущества, ущерб владельцам будет возмещен. "Гражданская ответственность за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ", - уточняла пресс-служба.

Во время ЧП в соцсетях появились видео, на которых было видно, что из-за прорыва трубы образовался фонтан горячей воды, который залил стоящий рядом жилой дом.