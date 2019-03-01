В дагестанском селе сгорели около 25 домов и строений

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Около 25 домов и строений сгорели в дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского района. Об этом ТАСС сообщил глава села Сайгидгусен Магомедов.

"Сгорели 10-15 жилых домов и более 10 строений. Пожар практически потушен, идет проливка", - сказал Магомедов.

В настоящее время пожарные из Ботлихского, Ахвахского и Цумадинского районов тушат возгорание.

По данным регионального главка МЧС, на территории республики Дагестан в горных районах, к которым относится Цумадинский, 1 марта переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега. Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, оно считается высокогорным и труднодоступным: высота около 3 тыс. м.